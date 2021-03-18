Сенат Казахстана одобрил ратификацию закона о товарных знаках

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сенат парламента Казахстана принял закон «О ратификации договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС», передает корреспондент агентства.

«Договором предусмотрены порядок предоставления правовой охраны товарным знакам и наименованиям мест происхождения товаров ЕАЭС, права заявителей и правообладателей, а также порядок взаимодействия национальных патентных ведомств при рассмотрении соответствующих заявок. Целью данного проекта закона является создание региональной системы регистрации и охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров», — сказал министр юстиции Марат Бекетаев, представляя законопроект на заседании сената в четверг.

Договор совершен 3 февраля 2020 года в Москве, отмечено на заседании сената.

Договором предусмотрены особенности правовой охраны товарных знаков, принципы ее действия, права и обязанности заявителей и правообладателей, порядок взаимодействия национальных патентных ведомств.

В рамках предлагаемой системы любое из пяти национальных патентных ведомств будет выполнять функции ведомства подачи и заявителям будет проще взаимодействовать с одним патентным ведомством, а правовая охрана товарному знаку будет предоставлена одновременно на всей территории ЕАЭС.