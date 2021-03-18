Парламент Казахстана одобрил ратификацию договора с Болгарией о передаче осужденных

Новости 56 0
Коллективный «Ноль Первый» Коллективный «Ноль Первый»
7033

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сенат парламента Казахстана принял закон «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Болгария о передаче осужденных лиц».

«Договор между Республикой Казахстан и Республикой Болгария о передаче осужденных лиц совершен 13 мая 2019 года в Софии. Целью законопроекта является ратификация договора, направленного на создание правовой основы для двустороннего сотрудничества двух государств в области передаче осужденных лиц. Основной задачей законопроекта является укрепление сотрудничества в сфере регулирования вопроса передачи на родину лиц, осужденных к лишению свободы», — говорится в представленном в четверг заключении сенатского комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

При этом отмечается, что в рамках договора создаются условия по вопросам передачи осужденных лиц для дальнейшего отбытия ими наказания в государстве своего гражданства.

Компетентным органом ответственным за реализацию договора от Казахстана определена генеральная прокуратура.

Закон был принят сенатом.

Похожие материалы:

  1. Сенат Казахстана одобрил ратификацию закона о товарных знаках
  2. Специализированную судебную коллегию готовятся упразднить в Верховном суде Казахстана
  3. МВД Казахстана хочет избавиться от ряда несвойственных полиции функций
  4. Токаев подписал закон, позволяющий приостановить действия международных договоров
  5. В 80 учреждениях УИС Казахстана содержится 32 тыс. человек – МВД