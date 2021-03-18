Парламент Казахстана одобрил ратификацию договора с Болгарией о передаче осужденных

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сенат парламента Казахстана принял закон «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Болгария о передаче осужденных лиц».

«Договор между Республикой Казахстан и Республикой Болгария о передаче осужденных лиц совершен 13 мая 2019 года в Софии. Целью законопроекта является ратификация договора, направленного на создание правовой основы для двустороннего сотрудничества двух государств в области передаче осужденных лиц. Основной задачей законопроекта является укрепление сотрудничества в сфере регулирования вопроса передачи на родину лиц, осужденных к лишению свободы», — говорится в представленном в четверг заключении сенатского комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

При этом отмечается, что в рамках договора создаются условия по вопросам передачи осужденных лиц для дальнейшего отбытия ими наказания в государстве своего гражданства.

Компетентным органом ответственным за реализацию договора от Казахстана определена генеральная прокуратура.

Закон был принят сенатом.