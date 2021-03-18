Максимальная нагрузка преподавателя в госвузах РК не будет превышать 680 часов в год

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ — Максимальная нагрузка преподавателя в подведомственных МОН РК вузах не будет превышать 680 учебных часов в год на одну ставку, заверил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Определить максимальный объем одной ставки педагогической нагрузки – не более 680 часов за учебный год. Естественно, это не обязывает вузы, которые установили педнагрузку ниже этого показателя (450 или 500 часов в год), а такие есть, повышать ее до максимального показателя. Но зато вузы, в которых одна ставка составляет 700-900 часов или выше, должны будут снизить ее до 680 часов», — написал Аймагамбетов в социальной сети Facebook.

Как считает министр, это решение вынудит вузы изменить соотношение административно- управленческого персонала и профессорско- преподавательского состава, сократить другие неприоритетные расходы и в целом пересмотреть затратные статьи бюджетов.

По словам Аймагамебетова, соответствующий приказ им уже подписан.