Нарушения на Т52,5 млрд выявили за 2020 год в сфере госзакупок в Кызылординской области

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Нарушения на Т52,5 млрд выявили за 2020 год в сфере государственных закупок в Кызылординской области, сообщает комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов.

«По итогам камерального контроля за 2020 год, департаментом (внутреннего государственного аудита (ДВГА) Кызылординской области – КазТАГ) охвачено 60 753 лотов на сумму Т433,6 млрд, где из них установлены нарушения норм проведения госзакупок по 2,1 тыс. уведомлений на сумму Т52,5 млрд», — говорится в отчете по итогам деятельности ДВГА по Кызылординской области в сфере контроля госзакупок за 2020 год.

Согласно информации, за неисполнение проверенными компаниями направленных уведомлений, департамент приостановил их расходные операции, открытые в минфине и по банковским счетам.

«По итогам возбуждения адмпроизводства (…) взыскано Т84,5 тыс.», — говорится в документе.

При этом, в рамках обжалования процедур конкурса в департамент поступило 1356 жалоб, из которых удовлетворено полностью и частично 588 жалоб, отказано в удовлетворении по 768 жалобам, отмечается в документе.

Таким образом, жалобы на процедуры конкурса поступили по 65% уведомлений.