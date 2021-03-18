ЗКО покинула «красную» зону по коронавирусу, в ней остаются Нур-Султан и Алматы

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Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Западно-Казахстанская область покинула «красную» зону по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ), передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в четверг матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, остаются Нур-Султан и Алматы.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Карагандинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Акмолинская области.

Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам находится в «желтой» зоне.

 

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