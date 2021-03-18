«Токаев недоволен Сагинтаевым». «Госаппарат придумал, как вывести страну из кризиса». «Ксенофобия в Казахстане: с этим надо что-то делать». «Быть или не быть независимой адвокатуре?». «Некачественное образование и безработица: какое будущее ждет Казахстан?»

Сетевой Казахстан 18 марта 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Еще раз обращаюсь к гражданам, без вакцинации другого выхода нет – Токаев» — Под председательством Касым-Жомарта ТОКАЕВА в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития города Алматы. В ходе своего выступления Президент остановился на нестабильной эпидемиологической ситуации, отметив значительное снижение эпиднастороженности граждан, потери бдительности со стороны горожан и бизнеса — В очередной раз призываю сограждан не терять выдержки, соблюдать все санитарные нормы, поддержать массовую вакцинацию от коронавируса. Правительство и акиматы должны быть готовы к массовой вакцинации. Мы дали ей старт 1 февраля. Однако на данный момент полностью провакцинированных граждан чуть более 19 тысяч. По плану же мы должны вакцинировать более 6 миллионов человек.

EXCLUSIVE . KZ . «Токаев недоволен Сагинтаевым» — И призвал главу крупнейшего города страны скоординироваться с акимом Алматинской области Амандыком БАТАЛОВЫМ. Во время онлайн-выступления на совещании по вопросам дальнейшего развития города Алматы, президент констатировал, что ситуация с развитием мегаполиса носит волатильный и нестабильный характер. Особое его недовольство вызвали инфраструктурные проблемы — строительство объездной автомобильной дороги и пробивка проспекта Абая.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Судьба-2025» — Будущее проясняется: теперь у нас есть общенациональные приоритеты и национальный план на следующие четыре года. В наше ковидное время редко услышишь хорошие новости, тем более что СМИ вообще грешат креном в недовольство властью и жалобами на собственную жизнь. Спешим порадовать: указами главы государства утверждены общенациональные приоритеты страны на период до 2025 года и национальный план развития на тот же период. Согласно им уже к концу 2024 года мы все с вами будем иметь реальный денежный доход на 27 процентов выше, чем в 2019-м, а жить тоже в среднем каждый будет до 75 лет.

«Пенсионные выплаты: с ног на голову» — Пока казахстанцы активно используют накопления на старость для покупки недвижимости, Нацбанк с ЕНПФ решили тихо-мирно реформировать механизм расчета и выплаты пенсий тем, кто уже вышел или вот-вот выйдет на заслуженный отдых. Нет, речи о снижении пенсионного возраста не идет. Но и без этого очень прелюбопытное, скажем мы вам, принято решение.

«Ни в чём не отказывая» — В минувшие выходные при заходе на посадку в аэропорту Алматы разбился Ан-26, относящийся к Погранслужбе КНБ. Из шести человек, находившихся на борту, четверо погибли на месте, а двое выживших находятся в крайне тяжелом состоянии. Причины трагедии еще только предстоит выяснить, но обратите внимание: крушение воздушного судна уже не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. Самолеты в нашей стране начали падать с пугающей регулярностью, и никого уже не удивишь большим числом погибших.

365 INFO . KZ . «Теория перемен и реалии казахстанских чиновников» — Госаппарат придумал, как вывести страну из кризиса и улучшить качество работы госуправленцев. Приняты новая система госпланирования, стратегический план развития до 2025 года и национальные приоритеты. Прошло полгода после создания Высшего совета по реформам и Агентства по стратегическому развитию и планированию. Наконец, казахстанцы увидели первые результаты этого президентского решения. Политолог Данияр АШИМБАЕВ проанализировал последние принятые документы.

«Законы надо делать социально ориентированными» — В обществе назревает недовольство, которое еще и усугубляется карантинными мерами, считает политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ. Сейчас основной акцент власть должна сделать на социальную составляющую — в частности, при разработке и принятии законов.

QMONITOR . KZ . «Ксенофобия в Казахстане: с этим надо что-то делать» — Межнационального согласия в нашей стране остается все меньше. Пока мы тешили себя иллюзорными представлениями о толерантности и дружбе народов, в недрах казахстанского общества вызревала самая настоящая ксенофобия. И после трагических событий в Кордайском районе ее носители повылазили изо всех щелей. Сегодня уже очевидно, что перед нами встала острейшая проблема, замалчивание которой чревато крайне негативными последствиями для страны. Что делать? Не будучи экспертом в сфере межэтнических отношений, автор этих строк решил высказать свое мнение. Кто-то, возможно, назовет его обывательским. Пусть…

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – ««КРАСНАЯ ЗОНА» для адвокатов» — Власти южной столицы отменили разрешенный ими митинг под предлогом растущей коронавирусной опасности. Буквально на днях было санкционировано шествие феминисток по центру южной столицы. Или они не подвержены коронавирусной инфекции? Адвокаты – самые законопослушные граждане и сложно от них ожидать нарушения предписанных законом требований по проведению митингов. Бог с ним с митингом, рано или поздно он все равно пройдет. Но прислушается ли «слышащее» государство к голосу тех, кто выступает в суде в защиту обвиняемых? Быть или не быть в Казахстане независимой адвокатуре?

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Расчет пенсии по-новому: о чем умолчал ЕНПФ?» — Новая методика расчета пенсионных выплат, вводимая c 1 апреля 2021 года, снижает размер ежемесячных выплат из ЕНПФ примерно на треть, тем самым настолько же увеличится срок выплаты до исчерпания средств. В результате снизится доля людей, которые смогут при жизни воспользоваться своими пенсионными накоплениями, считают эксперты. Напомним, выплаты пенсий в Казахстане осуществляются по трем пенсионным системам: базовая, солидарная (трудовая) и накопительная. Лучшая методика – та, по которой любой человек сможет сам, без посторонней помощи разобраться как именно будут происходить выплаты. Однако мы, дабы убедиться в корректности данных, попросили помощи у финансистов и экономистов. Далее – результат совместных трудов.

EHONEWS . KZ . «Некачественное образование и безработица: какое будущее ждет Казахстан?» — В то же время нашу молодежь пытаются сознательно отравить ядом национализма, сделать неграмотной за счет снижения планки образования, упрощения методик преподавания, введения латиницы, посредством коммерциализации системы образования в целом и ликвидации музыкальных и художественных школ. Неолиберальные реформы в этой сфере вместе с сокращением расходов, недоступность и отсутствие бесплатного высшего образования для большинства перекрывают дорогу многим молодым людям, обрекая их на нищенское существование. Поэтому, имея молодежную безработицу при сырьевой модели экономики, мы лишаем будущего новые поколения казахстанцев. Это настоящий социально-экономический тупик, который еще мало кем осознан до конца.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Школьный вопрос» — Избавление от двухсменной и трехсменной системы обучения на фоне роста рождаемости в Казахстане волей-неволей приведет к необходимости ударного строительства новых школ по всей стране. Особенность демографических и образовательных изменений в том, что они приносят свои плоды с лагом по времени. Однако даже сегодня ясно, что демографический рост последних лет требует строительства новых школ. Они необходимы и в штатном режиме для ликвидации двухсменного формата обучения и замены аварийных школьных корпусов, а демографический сдвиг заставляет срочно готовиться к большой волне новых учащихся.

MK — KZ . KZ . «Казахстанские банки бьют тревогу» — Число мошеннических операций с каждым месяцем становится все больше. Как не попасть на крючок аферистов и не стать жертвой развода? Число мошенничества с банковскими картами дошло до такого уровня, что банки вынуждены были объединить усилия. Накануне стало известно, что в сети появилось совместное обращение 11 казахстанских банков второго уровня.

«В Казахстане в сто раз возросло число людей, работающих удаленно» — За 2020 год число сотрудников, работающих удаленно, выросло с 60 тысяч до шести миллионов. Многие люди уже никогда не вернутся в офисы и продолжат работать из дома. Однако такой формат работы нуждается в правовом регулировании.

AZATTYQ . ORG . «Данияр Молдабеков: «Задача журналистики — искать “косяки” власти и писать о них»» — Журналист интернет-журнала «Vласть.kz» Данияр МОЛДАБЕКОВ — о работе репортеров на митингах, о цензуре и самоцензуре в журналистике и о том, почему в Казахстане нужно упразднить министерство информации.

CARAVAN . KZ . ««Лучше уйти достойно, чем жить с позором»: эксперт о показушном добре акима Уразалина» — Показная благотворительность в Актобе вызвала мощнейшее недовольство у казахстанцев. Напомним, актюбинские волонтеры собрали 2 миллиона тенге и помогли многодетной матери Айсулу КУЗДЫБАЕВОЙ, ютившейся в маленькой комнате с пятью детьми, провести ремонт крохотного 14-метрового жилища, купить мебель и все необходимое для жизни. Первого марта, в День благодарности, многодетная мама Айсула Куздыбаева была приглашена на мероприятие, где в праздничной обстановке с цветами и под торжественную музыку аким УРАЗАЛИН вручил женщине сертификат на 2 миллиона тенге. Айсулу Куздыбаева не могла поверить своему счастью от того, что глава региона решил ей помочь. И, как оказалось, не зря…

LITER . KZ . «Выбираем риелтора правильно: что делать казахстанцам, которым совсем не повезло» — Закона, регулирующего деятельность риелторов, нет. От этого на рынке недвижимости много «случайных» людей. Отношение к риелторам в Казахстане, мягко говоря, недоверчивое. В казахстанских мегаполисах около 80% сделок купли-продажи квартир заключаются с помощью риелторов. Среди профессиональных специалистов, имеющих необходимые сертификаты и квалификационный аттестат, есть мошенники, которые в профессии оказались совершенно случайно. Именно они являются головной болью для многих казахстанцев, ведь сталкиваясь с ними, люди теряют время, деньги и нервы.

EXPRESS — K . KZ . «Атырауских кавээнщиков, приглашенных Масляковым, не пустили в Россию» — В Сочи проходит 32-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2021». К сожалению, без атырауской команды «Сагыз» – ее не пустили российские пограничники в Астраханской области.

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