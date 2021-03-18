Алматы. 18 марта. КазТАГ – Одно из крупнейших частных российских финансовых учреждений – «Тинькофф банк» может зайти на рынок Казахстана, сообщает Forbes Russia.

«Казахстан – маленький, но интересный рынок именно для инвестиций. Мы думаем, как зайти в Казахстан с инвестиционным бизнесом», — сказал миллиардер Олег Тиньков, говоря о возможном выходе на зарубежные рынки.

Казахстан с точки зрения инвестиций, по мнению бизнесмена, является самой интересной страной в СНГ.

Олег Тиньков – 62-й в списке богатейших людей России, по данным за 2020 год, его состояние оценивается в $1,6 млрд.

По состоянию на 2020 год «Тинькофф банк» – 16-й по размеру активов (589 млрд рублей) и 14-й по размеру собственного капитала (127 млрд) банк России.