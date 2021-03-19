Алматы. 19 марта. КазТАГ – Число получивших сообщения о взрывчатке школ Алматы выросло до 34, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«На данный час такие сообщения (о якобы заложенных взрывных устройствах – КазТАГ) получили 34 общеобразовательных учебных заведения. На эту минуту проверено 18 школ. Взрывных устройств не обнаружено», — сообщили полицейские в пятницу.

Ранее стало известно, что сразу 12 школ Алматы одновременно получили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Сообщения поступили по электронной почте, в письмах автор под угрозой взорвать учебные заведения требует перечислить деньги. Начато досудебное расследование по статье 273 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РК.