«Сегодня можно точно сказать, что властный транзит в Казахстане закончился». «Транзит, которого не было. Два года со вторым при первом». «Мифы и правда. Какую власть над казахским народом имели ханы?». «Как выглядит управляющая элита Казахстана?»

Сетевой Казахстан 19 марта 2021г.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК — «Национальный план Токаева – продолжение «Ста шагов» Назарбаева?» — Сегодня можно точно сказать, что властный транзит в Казахстане закончился: президент ТОКАЕВ своими Указами утвердил «Общенациональные приоритеты Республики Казахстан на период до 2025 года» и «Национальный план развития …» на тот же период. До этого второй президент – сформировавшийся как политик высшего эшелона уже при созданной Первым президентом государственности и рыночной экономики (с нуля, как известно) – все же имел некоторое дистанцирование между собой и унаследованной системой. Что и давало ему возможность с самого начала требовать от правительства программу глубоких, возможно, радикальных реформ и говорить о том, что времени на раскачку совсем не осталось.

AZATTYQ . ORG . «Транзит, которого не было. Два года со вторым при первом» — Два года назад Казахстан получил второго в своей истории президента. Но первый, вставший у руля республики еще до развала СССР, никуда не ушел и де-факто по-прежнему руководит страной, политический курс которой остается неизменным, считают наблюдающие за властным Олимпом.

««Показательное выступление». Дело директора детского санатория в предгорьях Алматы» — Директора детского санатория «Алатау» Каншайым МУСАЕВУ обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас в ее поддержку выступают десятки врачей и родителей. В течение двух недель Мусаева превратилась из свидетеля в подозреваемую и была арестована по делу, в котором «нет пострадавших и не подтвержден ущерб».

TENGRINEWS . KZ . Ерлан АРЫН, профессор, академик НИА РК – «Алихан Букейханов: трагедия личности и драма народа» — Одной из знаменательных дат текущего года стало 155-летие великого сына казахского народа Алихана БУКЕЙХАНОВА. Он жил, творил, боролся, совершал открытия в эпоху перелома двух миров, великих авантюр и идей, бурь и революций, братоубийственных войн и террора, больших надежд и горьких разочарований. Он никогда не нуждался в историческом культе и громогласном восхвалении, потому что был противником всяческих культов. С самого рождения на Алихана были наложены определенные моральные и социальные обязательства, которые касались его происхождения как представителя высшей казахской аристократии и прямого потомка Чингизхана.

QMONITOR . KZ . «Мифы и правда. Какую власть над казахским народом имели ханы?» — В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали интервью с историком — профессором одного из отечественных вузов, который рассказал о том, из какого круга претендентов и как выбирали ханов в казахской степи. А теперь мы задались другими вопросами: какой властью они обладали, какие имели полномочия и обязанности, на чье мнение полагались при принятии ключевых решений, и что скрывается за явлением, получившим название «степная демократия»?

«Профессия педагога должна стать престижной и привлекательной» — В обнародованном недавно «Национальном плане развития Республики Казахстан до 2025 года» особая роль в решении поставленных задач отводится системе образования, которая выделена в качестве одного из главных приоритетов. А применительно к ключевой ее фигуре и «движущей силе» выдвинут лозунг: «От дефицита педагогических кадров – к конкуренции за место педагога». Что, в свою очередь, предполагает дальнейшие усилия государства и общества по повышению престижа этой профессии, ее привлекательности в глазах казахстанцев.

EXCLUSIVE . KZ . «Как выглядит управляющая элита Казахстана?» — Exclusive.kz проанализировал, представители каких регионов управляют страной. Выяснилось, что больше частью управляющая элита Казахстана состоит из выходцев из Алматы – 10,2% и Алматинской области – 8,3%. Следом за ними идут представители Шымкента – 1,5% и Туркестанской (бывшей ЮКО) – 10,2%. На третьем месте Карагандинская область – 8,8%. Относительно сбалансированно выглядит присутствие Акмолинской и Жамбылской областей – по 7%. Аусайдерами традиционно выглядят западные регионы – от 1,5 до 4%.

TURANPRESS . KZ . «Вакцинация в РК: ясности нет» — Казахстан сильно отстает по темпам вакцинации от COVID-19, до сих пор не понятно, будет ли в этом году привита хотя бы треть населения. Крайне медленные темпы вакцинации уже создают картину провала. Кроме того, власти «путаются в показаниях», называя разное количество привитых и разные сроки. В публичном доступе мало информации о работе завода в Карагандинской области, выпускающего российскую вакцину. Также практически отсутствует информационная поддержка вакцинации, из-за чего у населения возникает недоверие. Напомним, что массовая вакцинация в Казахстане стартовала 1 февраля 2021 года. Сомнения в успешности этого важнейшего процесса появляются даже на этапе подсчетов.

VLAST . KZ . «Тихий час. Все ведомства хранят молчание о деталях строительства модульного госпиталя в Алматы» — Модульный госпиталь для пациентов с коронавирусом в Алматы был построен почти год назад на средства из бюджета. Но за это время вокруг проекта осталось множество вопросов. Акимат города и комапания BI Group, его строившая, отказываются детализировать стоимость строительства, власти города дают противоречивые данные о работе больницы, а компания Deloitte, проводившая аудит этого социально значимого проекта, и вовсе не считает нужным отвечать на запросы о получении копии отчета. Антикоррупционное ведомство тем временем ведет расследование о хищении средств при строительстве объекта, но никак не комментирует ход дела.

365 INFO . KZ . «Как на самом деле казахи невест воровали — вся правда о национальных традициях» — В своей книге «Қарашаңырақ» писатель и режиссер Ермек ТУРСУНОВ провел современную расшифровку старых казахских обычаев и традиций… в первую очередь для молодого поколения. Кто мы нынче – казахи? Какие мы? Что в нас осталось от своего – исконно казахского? Что мы смогли сохранить, а что растеряли в дороге? Чем мы по-прежнему дорожим, а от чего решительно отказались? На эти вопросы пытается ответить автор «Қарашаңырақ». Это отнюдь не попытка вернуться в патриархальность, в «старые и добрые времена», а помощь в поиске собственных корней и культурной самоидентификации в прошлом, чтобы лучше понять себя в настоящем и более уверенно смотреть в будущее.

«Казахстанцы в Корее: люди не хотят работать за 40 тысяч тенге» — Среди главных причин растущей трудовой миграции — повальная коррупция, отсутствие социальных лифтов и низкая зарплата, утверждает депутат мажилиса Ирина СМИРНОВА. Именно этими проблемами надо озаботиться, если хотим остановить миграционный поток.

TOTAL.KZ . «Усилить требования к получению гражданства предложили в Казахстане» — Чтобы получить гражданство, нужно прожить не менее 5 лет и сдать экзамен на знание госязыка. Мы должны выполнить поручение президента, но необходимо открыть земельный кадастр, заявил на заседании рабочей группы по законопроекту по вопросам земельных отношений в мажилисе общественный деятель Мухтар ТАЙЖАН.

LITER . KZ . «Забор на въезде в каньон Жанбыр установил фермер в Алматинской области» — Казахстанцы не могут попасть в каньон Жанбыр в Алматинской области. Все из-за того, что частник, взявший прилегающие территории в аренду, установил забор. Местный акимат пытается решить этот вопрос, но пока безуспешно…

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