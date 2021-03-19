Памятник Герольду Бельгеру открыли в Алматы

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Памятник известному казахстанскому писателю Герольду Бельгеру открыли в Алматы, сообщает пресс-служба Акорды.

«Герольд Карлович, уважаемый нашим народом как «Герага», внес значительный вклад в процветание литературы и культуры нашего народа, динамичное развитие казахского языка. Выросший в условиях степной демократии, писатель всегда говорил об острых и злободневных вопросах духовности нации, публично обсуждал их и предлагал пути их решения. Самое главное, что писатель Герольд Бельгер на протяжении всей своей жизни и творчества неустанно трудился во благо духовного единства народа Казахстана», — зачитал на церемонии открытия памятника в пятницу государственный секретарь Крымбек Кушербаев обращение президента Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, Герольл Бельгер ушел из жизни в 2015 году. Он перевел множество классиков казахской литературы (Майлина, Мусрепова, Нурпеисова и других) на русский язык, автор многочисленных романов, повестей и литературно-критических работ, в центре которых исторический путь и современное положение российских немцев и их национальной литературы. Лауреат Президентской премии мира и духовного согласия.