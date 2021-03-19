Головные боли после вакцины AstraZeneca могут быть признаком редкой формы тромбоза

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Медицинские власти Великобритании призвали всех, кто исптывает головную боль и у кого появляются синяки на теле в течение нескольких дней после вакцинации от коронавируса, срочно обращаться за медицинской помощью в связи с риском развития редкой формы тромбоза, сообщает Sky News.

«Любой, кто испытывает головную боль более четырех дней после вакцинации вакциной Oxford-AstraZeneca, должен обратиться за медицинской помощью, заявило британское Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения (MHRA). Оно также призвало обращаться за медицинской помощью в случае, если у получившего вакцину начинают появляться синяки на теле», — говорится в сообщении.

Агентство заявило, что это всего лишь «мера предосторожности» в связи с «очень небольшим» количеством сообщений о чрезвычайно редкой форме тромбоза, возникающей на фоне снижения уровня тромбоцитов после вакцинации.

Как поясняет издание, тромбоз синусовой вены (CVST) – это образование тромба в церебральной вене головного мозга. Симптомы включают головную боль, нечеткое зрение, обморок или потерю сознания.

В Великобритании было зарегистрировано пять таких случаев после вакцинации.

«В настоящее время ведется дальнейшая работа с экспертами-гематологами, чтобы лучше понять природу этих случаев и существует ли причинная связь с какой-либо из вакцин», — сказал председатель Комиссии по лекарственным средствам для человека Мунир Пирмохамед.