Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Потепление и осадки ожидаются в Казахстане в течение трех дней, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Циклон, сформировавшийся над Черным морем будет определять погоду Казахстана 20-21 марта. В большинстве областей пройдут осадки (дождь, снег) и будет наблюдаться повышение температуры воздуха. Однако, зима не хочет сдаваться и очередной антициклон смещается на нашу территорию с запада», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, циклон приведет к образованию гололедицы, существенного понижения температуры он не принесет.