Курс тенге объяснили ценой на нефть и влиянием негативной риторики Байдена в адрес России

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Резкое снижение цены на нефть повлияло на курс тенге, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

«На мировых финансовых рынках наблюдается увеличение волатильности, связанное с введением новых ограничительных мер в ряде европейских стран. Цена на нефть резко снизилась и вернулась на уровень $63 за баррель, как это повлияло на динамику курса тенге», — сказал в пятницу директор департамента монетарных операций Нацбанка Нуржан Турсунханов.

Он отметил, что по итогам торговой сессии 18 марта цена на нефть снизилась на 7% – с $68 до $63,3 за баррель.

«Нефтяные котировки показали максимальное дневное падение c июня прошлого года из-за ряда факторов, основными из которых являются риски медленного восстановления спроса на нефть и все еще низкие темпы вакцинации в Европе и развивающихся странах. Риск медленного восстановления спроса на нефть связан с беспокойством инвесторов на фоне сигнала о снижении покупок на азиатском физическом рынке нефти. Признаки замедления закупки нефти в Китае связывают с тем, что китайские нефтеперерабатывающие предприятия покупают иранскую нефть, несмотря на санкции в отношении ее экспорта», — добавил Турсунханов.

По его словам, рост регистрации случаев COVID-19 в Европе, особенно в Италии и Франции, и замедление вакцинации из-за приостановки использования вакцины AstraZeneca в европейских странах из-за возможных побочных эффектов «увеличивают риски введения новых карантинных ограничений и грозят еще одним потерянным летним туристическим сезоном».

«Из-за резкого роста доходностей ГЦБ (государственных ценных бумаг – КазТАГ) наблюдается усиление доллара США и ухудшение глобального риск-сентимента инвесторов, что приводит к ослаблению валют развивающихся рынков. Так, индекс DXY усилился 18 марта на 0,5%, доходность 10-летних гособлигаций США достигла в четверг 14-месячного максимума в 1,71%», — отметили в Нацбанке.

Он отметил, что с 17 по 18 марта российский рубль ослаб на 0,8%, южноафриканский ранд – на 0,7%, мексиканский песо – на 0,4%. 18 марта по итогам торгов снизились мировые фондовые индексы: S&P – на 1,5%, DowJones – на 0,5%, Nasdaq – на 3,02%.

«Биржевой курс тенге на утро 19 марта торгуется на уровне около Т421,33, ослабев на 0,54% c уровня закрытия предыдущего дня», — уточнил топ-менеджер регулятора.

По его словам, ослабление курса нацвалюты России, основного торгового партнера Казахстана, также связано с усилившимися внешнеполитическими рисками и ростом инфляции в РФ.

«Негативная риторика президента США (Джозефа Байдена – КазТАГ) в отношении России привела к возросшей турбулентности на рынке российского госдолга, поскольку иностранные инвесторы пересматривают риски своих вложений в ОФЗ. Напомню, что сегодня ЦБ РФ принимает решение по базовой ставке. Национальный банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на рынке, при этом, следуя принципам плавающего обменного курса, готов предпринять необходимые меры для предотвращения чрезмерных колебаний национальной валюты, необусловленных фундаментальными факторами», — заключил Турсунханов.

Напомним, 17 марта Байден заявил, что хочет призвать Россию к ответу за возможное вмешательство в выборы в США. Он пригрозил, что президент РФ Владимир Путин «заплатит», если выяснится его причастность к предполагаемому вмешательству.