Похожие на «Британский», «Южноафриканский», «Бразильский» виды КВИ выявили в Казахстане

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Похожие на «Британский», «Южноафриканский», «Бразильский» виды коронавирусной инфекции (КВИ) выявили в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Министерством здравоохранения проводятся исследования циркулирующих штаммов коронавируса в Республике Казахстан. Совместно со Всемирной организацией здравоохранения внедрена новая методика экспресс ПЦР-скрининга на определение штаммов COVID-19. 17 марта 2021 года референс-лабораторией филиала Национального центра общественного здравоохранения были изучены положительные лабораторные образцы, полученные от больных КВИ по Алматы. По итогам исследований выявлена вероятность мутации, характерной для «Британского», «Южноафриканского», «Бразильского» штаммов», — сообщил Цой на своей странице в социальной сети в пятницу.

По его словам, «окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к одному из данных штаммов будет определена в течение месяца после завершения полногеномного секвенирования».

«Следует отметить, что меры профилактики и лечения КВИ с мутациями идентичны к действующим подходам. Это соблюдение масочного режима и социальной дистанции, исключение посещения мест массового скопления населения, а также вакцинация населения. При этом, по данным Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (Россия) доказана эффективность используемой в настоящее время в Республике Казахстан вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) против «Британского» штамма. В преддверии выходных и праздничных дней обращаем внимание населения на необходимость соблюдения всех мер предосторожности для недопущения дальнейшего распространения КВИ», — добавил Цой.