Сыгравший Назарбаева в ряде фильмов возглавил управление культуры Нур-Султана

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Нурлан Алимжанов, сыгравший первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ряде кинофильмов, возглавил управление культуры Нур-Султана, передает корреспондент агентства.

Информацию о назначении актера на пост руководителя столичного управления в пятницу редакции КазТАГ подтвердили в пресс-службе акима Нур-Султана.

Алимжанов ранее с сентября 2019 года по январь 2021 года был депутатом мажилиса.

Роль Назарбаева актер сыграл в фильмах «Небо моего детства» (2011), «Железная гора», «Путь лидера» (оба – 2013 год) и «Разрывая замкнутый круг» (2014).

В 2013 году Алимжанов получил статус Заслуженного деятеля Казахстана. После ролей Елбасы он стал лауреатом премий «Жас Тұлпар», Фонда первого президента, а также Союза молодежи Казахстана «Серпер». Кроме того, Алимжанов получил в 2019 году благодарственное письмо от президента Касым-Жомарта Токаева.