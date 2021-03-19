Доска почета и позора: есть ли пророки в своем Отечестве? 19.03.2021 14:00 Евгения САЗОНОВА Общество 68 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 40 Похожие материалы: Конуров: Есть случаи физического противостояния сельчан новоявленным собственниками земель «На вычеркивании советского прошлого – будущего не построить». «Почему граждане Казахстана не хотят учить казахский язык?». «Подгнивший культурный слой?». «Есть деньги на еду, но нет на одежду — появляется новый слой общества?» «Грозят ли Казахстану санкции ЕС, и чем они могут обернуться?». «Патриотизм по-казахски: много шума – и ничего…». «Правительство: выходцы из каких регионов управляют Казахстаном?». «Продукты питания подорожали настолько, что это заметили даже в правительстве» Айдос Аманжолов: Спортивные «конюшни» горят синим пламенем Агрессивный феминизм – новое радикальное движение?