Правительство Казахстана утвердило соглашение об учреждении Университета ШОС

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Правительство Казахстана утвердило соглашение об учреждении Университета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемое соглашение об учреждении и функционировании Университета Шанхайской организации сотрудничества, совершенное в Астане 6 июня 2017 года», — говорится в постановлении правительства.

По соглашению, Казахстан, Россия, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан учреждают Университет ШОС для осуществления скоординированной подготовки высококвалифицированных кадров на основе совместных образовательных программ высшего образования по специальностям и (или) направлениям подготовки, представляющим приоритетный интерес для экономического и социального развития государств-участников соглашения, и дополнительных профессиональных программ, а также для реализации совместных научных и научно-технических проектов.