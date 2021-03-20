Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Осадки ожидаются в субботу во всех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Циклон с районов Черного моря будет оказывать влияние практически на все регионы республики, с ним ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и снега, порывистый ветер, на северо-западе – низовая метель. Местами по республике ожидаются туман, гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Туман, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4, днем +3+5.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3, +15+17.

В Шымкенте переменная облачность, дождь, утром и днем сильный дождь. Временами гроза. Ветер юго-западный, западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9, днем +11+13.

В Алматинской области днем местами осадки, ночью и утром местами ожидается туман, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Восточно-Казахстанской области днем местами осадки, ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. Днем 0+5, ночью -7-12.

В Актюбинской области осадки, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду, местами – низовая метель. Днем -2+3 (на юге +6), ночью -4+1.

В Акмолинской области днем осадки, ночью местами осадки, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Карагандинской области местами осадки, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Днем 0+5 (на востоке -3), ночью 0-5.

В Северо-Казахстанской области днем осадки, ночью местами осадки, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Днем 0+5 (на востоке -3), ночью 0-5 (на востоке -10).

В Павлодарской области днем местами осадки, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Костанайской области осадки, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду, местами – низовая метель. Днем -1+4, ночью -4+1 (на северо-востоке -7).

В Жамбылской области днем дождь, местами сильный, гроза, ночью местами дождь с небольшим снегом, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +2+7.

В Кызылординской области ночью местами осадки, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +9+14 (на юге +17), ночью 0+5 (на севере -3).

В Мангистауской области местами небольшие осадки с грозой, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью 0+5.

В Атырауской области местами осадки, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области местами – гололед. Днем +3+8, ночью -2+3.

В Западно-Казахстанской области местами осадки, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами – гололед. Днем -2+3 (на юге +6), ночью 0-5.

В Туркестанской области дождь, местами ливень с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +11+16, ночью +7+12.

«В ближайший период 20-25 марта на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности, на отдельных реках ослабления ледовых явлений», — предупредили синоптики.