Алматы. 19 марта. КазТАГ – Саперы завершили осмотр 34 школ Алматы после сообщений о взрывных устройствах, передает корреспондент агентства.

«Только что саперными подразделениями полиции завершен осмотр 34 школ. Взрывных устройств не обнаружено», — сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) Алматы.

Ранее стало известно, что сразу 12 школ Алматы одновременно получили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Сообщения поступили по электронной почте, в письмах автор под угрозой взорвать учебные заведения требует перечислить деньги. Позже полицейские проинформировали, что число получивших сообщения о взрывчатке школ Алматы выросло до 34. Ведется досудебное расследование по статье 273 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РК.