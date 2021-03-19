АФМ доложило Токаеву про 125 дел о хищениях бюджетных средств с ущербом на Т14 млрд

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Председатель агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанат Элиманов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву про 125 дел о хищениях бюджетных средств с ущербом на Т14 млрд, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент принял председателя АФМ Жаната Элиманова. Касым-Жомарту Токаеву представали отчет о ходе реализации его поручений по усилению работы в сфере противодействия теневой экономики. По информации Жаната Элиманова, с начала текущего года пресечена деятельность восьми организованных преступных групп, две из которых транснациональные. Он также сообщил, что по фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных дел с ущербом на Т14 млрд», — говорится в сообщении в пятницу.

Президента проинформировали о работе АФМ по пресечению деятельности финансовых пирамид. По словам руководителя ведомства, на сегодняшний день 21 материал по подозрительным операциям был направлен в правоохранительные органы.

«Кроме того, главе государства доложили о принимаемых мерах по недопущению вовлечения бизнеса в орбиту уголовных преследований. Жанат Элиманов сообщил, что по итогам 2020 года зафиксировано шестикратное снижение числа зарегистрированных экономических преступлений по сравнению с предыдущими годами. В два раза сокращено количество вызовов на допрос предпринимателей в рамках расследований уголовных дел, а также на 40% сокращены сроки расследований», — сказано в сообщении.

Токаев акцентировал внимание на необходимости принятия системных мер по недопущению вовлечения добросовестного бизнеса в уголовное преследование.

«В завершение президент дал председателю АФМ ряд конкретных поручений», — добавили в Акорде.