Традиционных массовых гуляний на Наурыз в Нур-Султане не будет – акимат

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Традиционных массовых гуляний на Наурыз в Нур-Султане не будет, сообщает пресс-служба акима столицы.

«Согласно эпидобстановкеНур-Султан находится в «красной» зоне, угроза распространения коронавируса еще велика. В этой связи традиционных массовых гуляний на Наурыз не будет», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В горакимате отметили, что с 10 марта Нур-Султан находится в «красной зоне» по эпидобстановке, и «при таких обстоятельствах устраивать массовые мероприятия, концерты и представления – значит подвергать опасности здоровье и жизни горожан».

«Для создания праздничной атмосферы на открытом воздухе в городе будут организованы общественные пространства: красочные фотозоны и декорации, которыми город украшали в предыдущие годы. Так, можно будет увидеть юрты и зеленые ковры, олицетворяющие цветущие луга. К слову, на обустройство этих зон из бюджета средств не выделялось. Стоит отметить, что в дни празднования Наурыза сотрудники полиции и акимата будут вести круглосуточное дежурство. Они будут следить за общей обстановкой в городе во избежание массового скопления людей», — заверили столичные власти.

Также отмечается, что в 2021 году празднование Наурыз мейрамы в столице «будет сопровождаться множеством благотворительных акций под эгидой марафона «Добрых дел».

«Неравнодушных жителей города призывают по возможности оказывать помощь нуждающимся: купить продукты, убрать снег во дворах, сходить за лекарствами. При этом необходимо соблюдать строгие санитарные нормы. Кроме того, для интересного времяпровождения в выходные учреждения культуры города подготовили немало онлайн-мероприятий, которые будут проводиться в прямом эфире по телевидению и в соцсетях. В том числе – концерты, выставки, театрализованные представления, историко-познавательные лекции и конференции», — сказано в сообщении.