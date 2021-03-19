Вакцинироваться от COVID-19 придется каждый год — экс-глава управления санэпиднадзора США

Алматы. 19 марта. КазТАГ — Вакцинироваться от коронавируса придется каждый год, уверен бывший руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (CDC) Марк Макклеллан, пишет United Press International

«Пояление новых штаммов коронавируса может означать, что COVID-19 останется постоянной угрозой на долгие годы, даже если число заболевших снизится, и будет вакцинировано все больше людей, заявил бывший руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США доктор Марк Макклеллан», — говорится в сообщении.

По его словам, хотя рост показателей вакцинации в Соединенных Штатах и в других странах совпал с уменьшением числа людей, инфицированных этим вирусом, остается неясным, насколько эффективны имеющиеся сейчас вакцины и методы лечения против новых штаммов.

Кроме того, в среду CDC объявил два новых штамма, впервые выявленные в Калифорнии, B.1.427 и B.1.429, «вызывающими озабоченность вариантами».

По словам Макклеллан, появление новых штаммов, таких как британский, южноафриканский, калифорнийский и прочее, может означать, что в ближайшие годы для предотвращения крупных вспышек коронавируса будет необходима ежегодная вакцинация от COVID-19, аналогичная ежегодной вакцинации от гриппа.