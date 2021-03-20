Алматы. 20 марта. КазТАГ – Как будет работать общественный транспорт в Алматы в ближайшие восемь дней рассказал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Мы приостановили работу и библиотек. Общественный транспорт и городские пригородные маршруты в будние дни работают согласно штатного расписания. Субботние, воскресные и праздничные дни работа ограничена следующим режимом – с 6.00 до 10.00, с 17.00 до 22.00», — заявил Бекшин на онлайн-брифинге в субботу.

Главсанврач отметил, что график подобран с учетом возможных потребностей населения.

«Мы думаем, что этого времени достаточно. Наша задача – чтобы произошло разъединение, уменьшение контактов. Но, поскольку нужно добираться на работу, кому-то нужно посетить лечебные учреждения, такое право предоставляется. То, что мы сейчас утреннее и вечернее время не останавливаем общественный транспорт», — говорит Бекшин.