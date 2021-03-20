Парикмахерские и салоны красоты могут работать только по стрижкам и по записи — Бекшин

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Парикмахерские и салоны красоты могут работать только по стрижкам и по записи, сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Парикмахерские и салоны красоты могут работать только по стрижкам по записи. Чтобы нахождение в них было минимизировано. По записи работают. А центры, салоны по услугам маникюра и педикюра, косметологические, такие длительные процедуры, которые предоставляет барбершоп, запрещены», — заявил Бекшин на онлайн-брифинге в субботу.

Также ограничение касаются гостиниц и отелей.

«Организация работы по оказанию услуг по проживанию населения – гостиницы, отели, курортные организации, дома и базы отдыха работают при заполняемости не более 50%», — говорит Бекшин.