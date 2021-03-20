Материалы по землям КазНУ в Алматы передали правоохранителям

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Материалы по землям РГП на ПХВ «Казахский Национальный университет имени аль-Фараби Министерства образования и науки Республики Казахстан» в Алматы передали правоохранителям, сообщает министерство образования и науки РК.

«Министерством на постоянной основе ведется мониторинг материалов масс-медиа, и в случае необходимости принимаются соответствующие меры. Так, незамедлительно после публикации поста о корректировке земельного участка Казахского национального университета имени аль-Фараби рабочая группа министерства совместно с Агентством РК по противодействию коррупции начала проверку всех изложенных фактов», — говорится в ответе на депутатский запрос.

Как отмечается, по итогам проведенной проверки подтвержден факт уменьшения земельного участка КазНУ на 0,779 га.

«В связи с этим с целью тщательного изучения деятельности КазНУ в части управления земельными участками министерством предполагалось проведение комплексной проверки. Однако в связи с тем, что в марте. Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета в КазНУ начат аудит, проведение проверки в соответствии с действующим законодательством не представляется возможным. Вместе с тем следует отметить, что министерством с 10 февраля 2021 года назначено новое руководство КазНУ», — рассказали в министерстве.

Кроме того, сообщается, что в Казахском национальном женском педагогическом университете (КазНЖПУ) в ходе внутреннего аудита, проведенного министерством в декабре 2020 года, был выявлен факт незаконного отчуждения земельного участка, принадлежащего вузу, площадью 9,0 га, расположенного в поселке Кемертоган близ города Алматы.

«Материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы. В 2020 году были также проведены проверки в НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» и НАО «Университет имени Шакарима города Семей», по итогам которых факты незаконных отчуждений объектов недвижимого имущества не установлены. Вместе с тем обращаем ваше внимание на то, что согласно положениям статей 16, 17, 18 Земельного кодекса РК вопросы предоставления права на земельные участки, а также изъятия земельных участков относятся к компетенции местных исполнительных органов (за исключением отдельных случаев, предусмотренных Земельным кодексом). Соответственно решение об уменьшении площади земельного участка КазНУ было принято на основании постановления акимата города Алматы от 2 октября 2017 года № 4/392-2236», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что аналогично земельный участок КазНЖПУ отчужден в пользу частной компании на основании постановления акимата Карасайского района Алматинской области от 3 октября 2017г. № 1045.

«С декабря 2020 года министерством совместно с подведомственными вузами в рамках преобразования их в некоммерческие акционерные общества проводится работа по инвентаризации всех объектов недвижимости, включая земельные участки, с целью упорядочивания их учета, приведения в соответствие с требованиями Земельного кодекса, унификации сведений вузов об объектах недвижимого имущества с данными государственных органов. Кроме того, в текущем году министерством запланирована проверка деятельности восьми высших учебных заведений, в ходе которых будет изучено состояние их активов», — пишет пресс-служба.

Одновременно министерством совместно с уполномоченным органом по государственному имуществу прорабатывается вопрос о внесении изменений в уставы вузов в части отнесения вопроса об отчуждении недвижимого имущества, в том числе земельных участков, к компетенции советов директоров вузов.

«Полагаем, что это позволит усилить контроль и предотвратить случаи отчуждения активов высших учебных заведений. Следует отметить, что советы директоров вузов были созданы для обеспечения прозрачности при принятии корпоративных решений. В состав советов директоров включены депутаты парламента Республики Казахстан, видные деятели сферы образования и независимые эксперты. С этой же целью внедрена прозрачная система назначения ректоров высших учебных заведений путем проведения конкурсных процедур. В целом, вопросы повышения эффективности и прозрачности деятельности высших учебных заведений находятся на постоянном контроле министерства. Информация по итогам проверок состояния активов государственных высших учебных заведений будет представлена дополнительно», — резюмируется в сообщении.

Юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек заявил о нехватке 0,8 га земли, предоставленной КазНУ на правах постоянного пользования.