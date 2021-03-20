Кандидатов в судьи Верховного суда освободили от спецэкзамена – Токаев подписал закон

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, освобождающий кандидатов в судьи Верховного суда Казахстана и кандидата на должность председателя Верховного суда от сдачи квалификационного экзамена, сообщает Акорда.

«Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», — говорится в сообщении в субботу.

Ранее сообщалось, что поправки

внесут «изменение относительно требований к кандидатам на должности председателя Верховного суда и судьи Верховного суда, которые рекомендуются президентом Республики Казахстан».

«Учитывая, что лица, представленные президентом республики для избрания на указанные судейские должности, имеют достаточный опыт, являются профессионалами, законопроектом предлагается исключить действующее положение о сдаче ими квалификационного экзамена и отменить требование о наличии стажа работы по юридической профессии не менее 20 лет», — говорится в заключении сенатского комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам на проект конституционного закона «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

Тогда сенатор Владимир Волков отмечал, что конкурс представляет собой только часть отбора кандидатов.

«Необходимо отметить, что конкурс это только часть отбора. Механизм избрания судьи Верховного суда во внеконкурсном порядке по представлению президента уже предусмотрен и действует с 21 февраля 2019 года в конституционном законе о судебной системе и статусе судей. Порядок избрания судьи Верховного суда, в том числе во внеконкурсном порядке, в соответствии со статьей 82 Конституции требует обязательной рекомендации Высшего судебного совета. Это требование установлено в конституционном законе о судебной системе и статусе судей. Проектом закона исключаются не все квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам, а только необходимость сдачи квалификационного экзамена и условия по стажу работы», — сказал Волков на заседании сената.

Также он отметил, что кандидат на должность председателя Верховного суда и судьи Верховного суда во внеконкурсном порядке должен преодолеть возрастной ценз; иметь необходимый уровень и профиль образования, высокие морально-нравственные качества, безупречную репутацию; пройти медицинское освидетельствование и подтвердить отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению профессиональных обязанностей судьи.

Кроме того, по словам Волкова, кандидаты, не являющиеся судьями, также проходят полиграфологическое исследование.