Алматы. 20 марта. КазТАГ – Оптово-розничные рынки, ТД и ТРЦ Алматы приостанавливают работу с 21 марта, заявил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Оптово-розничные, открытые и крытые непродуктовые рынки прекращают свою работу. Полный запрет. Торгово-развлекательные центры, торговые дома также прекращают работу с завтрашнего дня по 28 марта», — заявил Бекшин на онлайн-брифинге в субботу.

Сообщается, что объекты общественного питания, которые находятся в помещениях, в том числе размещенные в торговых домах и ТРЦ работают только на вынос и доставку без ограничения по времени.

«Стационарные рестораны и кафе, которые находились на прием гостей в зале и на летней площадке находятся под запретом. Только на вынос и доставку без ограничений», — говорит Бекшин.