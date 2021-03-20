Токаев подписал закон о коллегии таможенных служб ЕАЭС

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о коллегии таможенных служб Евразийского экономического союза, сообщает Акорда.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года», — говорится в сообщении в субботу.

Ранее сообщалось, что протокол о внесении поправок

в договор об ОКТС подписан 9 августа 2019 года в Чолпан-Ате (Кыргызстан) главами правительств.

«Протоколом терминология договора приведена в соответствие с положениями договора о ЕАЭС и договора о таможенном кодексе ЕАЭС, определены центральные таможенные органы государств-членов, в РК – это комитет госдоходов минфина, исключена часть функций ОКТС, переданных в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК): мониторинг исполнения норм таможенного законодательства и единообразного применения товарной номенклатуры, участие в оргусловиях для функционирования единой таможенной территории, оптимизированы права ОКТС по применению согласованных правил по учету и распределению ввозных таможенных пошлин», — сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.