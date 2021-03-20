Казахстан обеспечен лекарствами на почти 97% — «СК-Фармация»

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Казахстан обеспечен лекарствами на почти 97%, заявил председатель правления «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.

«Закупочную кампанию мы начинаем летом, именно тогда формируется список лекарств. Часто бывает так, что его задерживают. В 2021 год мы пришли почти с 97% закупленных позиций, сейчас осталось 73 позиции из 1300. Поставки ведутся. Оставшиеся 73 — не сильно проблемные, по ним нашли взаимозаменяемость», — сообщил Искалиев в субботу.

По его словам, автоматизированный аукцион во время закупа позволил сэкономить почти Т32 млрд.

«В системе имеется четыре вида закупа. Первый это у отечественных товаропроизводителей. Второй — это покупка у международных брендов, отдельные прямые контракты. Третий — это у международных организаций, как ЮНИСЕФ. Они дешевле, но сложность с поставками и сроками. В любом случае это тоже перспективное взаимодействие с международными организациями. Четвертый — это аукцион с дистрибьюторами. Он обычно всегда являлся проблемным. У нас задача стоит в этом году его полностью автоматизировать», — пояснил председатель правления.

Как уточняется, «СК-Фармация» изучила международный опыт проведения электронных конкурсов.

«Человеческий фактор 100% снят. Мы работаем с дочерней компанией министерства финансов — Центром электронной коммерции. Договоренности есть, мы сейчас автоматизируем некоторые позиции по выдаче лицензии в минздраве, и вопрос решится. Здесь очень важный вопрос, что фактически аукцион — это конкурентоспособная среда, за счет нее происходит экономия, а за счет экономии увеличивается охват пациентов. Очень важный вопрос — это тайминг, чтобы в начало года мы заходили с покрытыми контрактами. В этом году постарались сделать. Есть две-три позиции, которые проблемные, сейчас они оперативно решаются», — разъяснил Искалиев.

Отмечается, что правление также в целях экономии сокращает средства на административные расходы, аренду зданий, логистику.

«Это отмена всех поездок, форумов, то есть по PR убрали полностью все расходы. У нас был проведен внешний анализ Антикоррупционной службой. Я считаю, что бизнес тоже должен участвовать в оптимизации. Это и аукционы, и тендера. Процесс автоматизации тоже позволит нам сэкономить определенные средства с точки зрения управления остатками. Чтобы остатков было не много и немало, а в нужном количестве, потому что потом мы вынуждены списывать этот объем», — отметил председатель.