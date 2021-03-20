Соцпедагога Алматинского областного детского дома обвиняют в присвоении Т68,5 млн

Алматы. 20 марта. КазТАГ – На директора и социального педагога Алматинского областного детского дома №1 подали в суд в связи с хищением Т68,5 млн, сообщает детский омбудсмен Аружан Саин.

«В августе прошлого года ко мне обратились дети и выпускники Алматинского областного детского дома №1 в Баганашыле: у них украли деньги со счетов, на которые поступали государственные пособия и социальная помощь. Ребята предоставили выписки со своих счетов, показывающие на протяжении нескольких лет движения денег – снятия наличных через банкоматы, оплата в магазинах, переводы на карты других лиц. Мной незамедлительно были направлены письма в правоохранительные органы и в департамент экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы – с тем, чтобы дело было взято на контроль и выявлен весь круг лиц, ответственных за совершение данных преступлений. Включая и людей, входивших в состав аудиторской комиссии и проверявших жалобы на хищение средств со счетов детей в 2019 году – на предмет качества проверки и возможного наличия сговора для сокрытия преступлений», — написала Саин в Facebook.

Также она просила инициировать проверки сохранности денег на счетах всех детей всех детских учреждений интернатного типа и еще раз проверить на предмет нарушений прав детей на получение либо своевременность назначения государственных пособий.

«На днях сотрудники Агентства по финансовому мониторингу РК (ДЭР по Алматы) завершили расследование уголовного дела в отношении работников и должностных лиц Алматинского областного детского дома №1 в Баганашыле. Следователи установили, что одним из социальных педагогов совершены присвоение и растрата денежных средств, поступавших воспитанникам детского дома в качестве пособий по утере кормильца и по инвалидности. В результате воспитанникам детского дома нанесен материальный ущерб в особо крупном размере – на общую сумму Т68,5 млн, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов», — пишет омбудсмен.

Она уточнила, что в настоящее время уголовные дела по фактам присвоения или растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 189 УК РК) в отношении социального педагога и халатности (ч. 1 ст. 371 УК РК) в отношении директора детского дома направлены в суд.

Помимо этого, сообщается, что в департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы сотрудниками ДЭР переданы материалы по факту халатности должностных лиц департамента внутреннего государственного аудита (ДВГА) по Алматинской области КВГА МФ РК и управления образования Алматинской области, проводивших проверки данного детдома.

«Благодарю департамент экономических расследований по Алматы за их работу и выражаю надежду на то, что лица, допустившие вопиющие нарушения прав детей, понесут заслуженное наказание. А самое главное, что нанесенный детям ущерб будет возмещен в скорейшее время и в полном объеме. Я надеюсь, что суд и прокуратура уделят этому особое внимание», — пишет Саин.

Как уточняется, ведется большая работа с правоохранительными органами, в частности с Агентством по финансовому мониторингу, Агентством по противодействию коррупции, Комитетом внутреннего государственного аудита минфина и генеральной прокуратурой по большому спектру защиты прав детей, особенно детей, находящихся в учреждениях систем образования, социальной защиты и здравоохранения.

«За каждое преступление и нарушение прав детей должно наступать неотвратимое наказание. В скором времени мы выйдем с рядом предложений о системных изменениях, которые должны будут максимально защитить права детей. Несмотря на то, что постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, не могу привыкнуть к тому, что находятся люди, которые идут на преступления, личное обогащение за счет самых незащищенных – детей-сирот, инвалидов, больных», — возмущена омбудсмен.