Алматы. 20 марта. КазТАГ – Посещение Шымбулака из-за карантина сокращено в 10 раз, заявил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Спортивные объекты не будут работать, за исключение аккредитованных Национальным олимпийским комитетом для подготовки членов сборной команды. Спортивно-оздоровительные и финтес-центры прекращают свою работу, находятся под запретом», — заявил Бекшин на онлайн-брифинге в субботу.

Сообщается, что запрещены массовые катания на высокогорном катке «Медео».

«Высокогорный каток «Медео» — запрет на массовые катания. Шымбулак… Здесь в свое время было от пяти до шести тысяч человек, затем мы сократили до тысячи и сейчас сократили до 500 человек, то есть посещение горнолыжного курорта сокращено в 10 раз», — говорит Бекшин.