Российский сегмент МКС законсервировали во время перестыковки корабля «Союз МС-17»

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Члены экипажа впервые за долгое время провели консервацию российского сегмента МКС перед началом перестыковки корабля «Союз МС-17» с одного модуля на другой, прошедшей в пятницу, сообщает ТАСС.

«Поскольку на российском сегменте станции никого не оставалось, то мы провели практически полную его консервацию с выключением систем и закрытием всех межмодульных и межкорабельных люков», — написал космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков на своей странице в ВКонтакте.

Космонавт уточнил, что в прошлый раз подобная операция проводилась давно, когда станция была еще не обитаемой, а посещаемой.

«В пятницу «Союз МС-17» был перестыкован с модуля «Рассвет» на «Поиск». Операция проходила в ручном режиме, кораблем управлял космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, также на борту находились его коллега Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Перестыковка была нужна для проведения следующего выхода в открытый космос по российской программе и освобождения стыковочного места для корабля «Союз МС-18», старт которого запланирован на 9 апреля», — пишет издание.

Во время следующей внекорабельной деятельности в качестве шлюзового отсека будет использован модуль «Поиск», а в качестве резервного шлюза — переходный отсек служебного модуля. Корабль с экипажем, который выполнит выход в космос, будет пристыкован к модулю «Рассвет».