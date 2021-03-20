В закон Казахстана об административных правонарушениях внесены поправки

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон об административных правонарушениях, сообщает Акорда.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», — говорится в сообщении в субботу.

В частности, как ранее сообщалось, изменения

коснулись статьи 90 (допущение дискриминации в сфере труда) хотят дополнить частями 2-1 и 2-2 следующего содержания:

«2-1. Допущение направляющей стороны дискриминации в сфере труда, выраженное в нарушении права работника направляющей стороны на оплату не ниже размера основной заработной платы работников принимающей стороны за труд по аналогичной должности, соответствующей квалификации, специальности или профессии, сложности, количеству и качеству выполняемой работы, а также производственно-бытовым условиям в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала, — влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства — в размере шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства — в размере ста месячных расчетных показателей.

2-2. Действие, предусмотренное частью 3-1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, —

влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства — в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства — в размере ста двадцати месячных расчетных показателей.»

«В связи с введением указанным законом («О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала» – КазТАГ) новых понятий «направляющая сторона», «принимающая сторона», и закреплением прав и обязанностей этих сторон необходимо предусмотреть меры административной ответственности за несоблюдение сторонами законных прав и интересов работников», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Так, согласно пояснению, во избежание дискриминации по оплате труда работников направляющей стороны по сравнению с работниками принимающей стороны по аналогичной должности, соответствующей квалификации, специальности или профессии, а также условий труда и тем же объемом работы, «предлагается административная ответственность, которая позволит дисциплинировать направляющую сторону как при заключении договора на оказание услуг по предоставлению персонала, так и в период его действия».

«Наряду с этим, режим рабочего времени и времени отдыха работников направляющей стороны определяется принимающей стороной. В настоящее время отсутствует административная ответственность принимающей стороны за незаконное превышение нормальной и сокращенной продолжительности рабочего времени и ежедневной работы (рабочей смены), предусмотренной трудовым законодательством Республики Казахстан работникам направляющей стороны. В этой связи также предлагается устранить указанный пробел в целях защиты законных прав и интересов работников заемного труда (направляющей стороны)», — пояснили разработчики поправок.