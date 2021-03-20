Свыше Т1 млрд готова потратить полиция Алматинской области на покупку 120 патрульных авто

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Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Свыше Т1 млрд готова потратить полиция Алматинской области на покупку 120 патрульных автомобилей, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Департамент полиции Алматинской области министерства внутренних дел Республики Казахстан»; наименование – автомобиль; дополнительная характеристика – автомобиль, согласно технической спецификации; цена за единицу – Т8,79 млн; количество – 120 штук; плановая сумма – Т1 054 800 000», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 7 апреля в 9.36 и завершится 22 апреля в 9.36.

Согласно технической спецификации, это должны быть черные и белые легковые автомобили с надписями «PATRULDIK POLISIA».

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