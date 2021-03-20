Запуск ракеты «Союз» с космодрома Байконур откладывается на сутки

Байконыр. 20 марта. КазТАГ – Запуск с космодрома Байконур ракеты «Союз-2.1а» с южнокорейским космическим аппаратом зондирования Земли CAS500-1 и 38 малыми спутниками попутной полезной нагрузки из 18 стран откладывается на сутки, передает КазТАГ.

Как уточняется, запуск планировался в 12:07:12 по времени Нур-Султана с пусковой установки №6 площадки №31.

Контракты на запуск КА CAS500-1 и КА CAS500-2 были подписаны в 2017 году между компанией «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), дочерней компанией «Главкосмос Пусковые услуги» с Корейским институтом аэрокосмических исследований (КАРИ) на запуск спутника CAS500-1 и с компанией «Кориа аэроспейс индастриз, лимитед» (КАИ) на запуск спутника CAS500-2.

КА CAS500-1 и КА CAS500-2 являются спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и предназначены для получения изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (Усовершенствованная компактная система ДЗЗ высокого разрешения).

Масса КА CAS500 составляет 500 кг, аппарат будет запущен на орбиту высотой 500 км, откуда будет отправлять высокоточную видеозапись поверхности Земли, предназначенную, в том числе, для борьбы со стихийными бедствиями.