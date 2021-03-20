Токаев подписал закон о ратификации соглашения ЕАЭС по селекционной работе с животными

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», сообщает Акорда.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении в субботу.

Соглашение регулирует порядок проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в государствах-членах и направлен на развитие рынка племенного животноводства в рамках ЕАЭС и устранение барьеров во взаимной торговле.

«Следует отметить, что работа над разработкой соглашения велась с 2014 года в рамках работы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), дорабатывалось с учетом замечаний рабочей группы. Соглашение соответствует целям и задачам национального законодательства в области племенного животноводства и агропромышленного комплекса», — говорил ранее министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

В понятийном аппарате соглашения унифицированы и уточнены такие термины, как «племенная продукция», «племенная ценность», «племенное животное», «селекционная и племенная работа» и «сельскохозяйственное животное».

В целях применения единых требований в сфере производства племенной продукции в государствах-членах при проведении селекционно-племенной работы Соглашением предусматривается унификация:

Порядка определения породы (породности) племенных животных (при этом будут согласованы перечень родственных пород для создания новой породы); Порядка проведения апробации созданных новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных в государствах-членах ЕАЭС (будут обеспечено единообразие работ при создании новой пород); Положения о проведении молекулярной генетической экспертизы племенной продукции государств-членов ЕАЭС (унифицируется проведение ДНК исследовании); Порядка координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах ЕАЭС (будет урегулированы координация и аналитическое обеспечение в области племенного животноводства); Состав сведений о племенных животных и селекционных достижениях, подлежащих обмену между государствами-членами Евразийского экономического союза и при ввозе из третьих стран; Методик по оценке племенной ценности животных.

«В целях разработки и внедрения в государствах-членах инновационных технологий в области племенного животноводства, в том числе геномной селекции, соглашением предусматривается установление единого порядка по координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства. Координация селекционно-племенной работы осуществляется уполномоченными органами государств-членов, аналитическое обеспечение будет закреплено за научно-исследовательскими организациями», — добавил министр.

Также соглашением предусматривается государствами-членами ЕАЭС обмен сведениями о племенных животных и селекционных достижениях.

«В настоящее время остальные государства-члены ЕАЭС, то есть Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика и Российская Федерация, уже провели свои внутригосударственные процедуры, то есть приняли соответствующие законы по ратификации Соглашения. Ратификация соглашения позволит: оптимизировать проведение селекционно-племенной работы в рамках ЕАЭС; обеспечить развитие селекции и племенного дела в животноводстве; повысить конкурентоспособность отечественной племенной продукции», — пояснил Омаров.