Трехзвенную систему защиты по инвестиционным спорам одобрил Токаев

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий введение трехзвенной системы защиты по инвестиционным спорам, сообщает Акорда.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы», — пишет пресс-служба президента.

До закона работала двухзвенная система, в которой инвестиционные споры

рассматривали сначала суд Нур-Султана, а потом Верховный суд в качестве высшей инстанции.

«Вместе с тем, для остальных хозяйственных споров предусматриваются три судебные инстанции и двухзвенная система по инвестиционным спорам логично вызывала вопросы у инвесторов. Поэтому в целях более тщательного рассмотрения таких дел, обеспечения дальнейшего повышения уровня правовой защиты прав инвесторов в спорах с государственными органами предлагается изменить подсудность между специализированными судами путем установления трехзвенной системы защиты по инвестиционным спорам», — сказал сенатор Владимир Волков на заседании сената.

Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы» предлагается специализированным межрайонным экономическим судам передача рассмотрения дел о реструктуризации финансовых организаций и организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющихся финансовыми организациями, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, дел о реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также их ликвидации без возбуждения процедуры банкротства.

Кроме того, предусматривается передача специализированному межрайонному экономическому суду Нур-Султана рассмотрения гражданских дел по инвестиционным спорам, кроме дел, подсудных специализированному межрайонному административному суду Нур-Султана, а также исков государственных органов к инвесторам, связанных с инвестиционной деятельностью инвестора, с участием: иностранного юридического лица (его филиала, представительства), осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан; юридического лица, созданного с иностранным участием в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат иностранному инвестору; инвесторов при наличии заключенного контракта с государством на осуществление инвестиций.

Также предлагается определить инстанционность споров с участием инвесторов с учетом сохранения специализированных судов, полноценной трехступенчатой системы судебной защиты и осуществления судебной коллегией Верховного суда Республики Казахстан кассационного производства и другие поправки.

Законопроектом предусматривается норма, согласно которой по заявлению истца дела, отнесенные к подсудности специализированного районного и приравненного к нему административного суда, могут рассматриваться судом по месту жительства истца, за исключением дел, подсудных специализированным районным и приравненным к ним административным судам, находящимся в пределах городов республиканского значения и столицы, областных центров.