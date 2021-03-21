Нур-Султан. 21 марта. КазТАГ – Осадки ожидаются в воскресенье в Нур-Султане, Шымкенте и Алматы, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Туман, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем 0+2, ночью 0-2.

В Алматы переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +5+7, ночью 0+2.

В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +12+14, ночью +3+5.