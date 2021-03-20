Туркестан. 20 марта. КазТАГ – В Туркестане завершился конкурс, посвященный 30-летию Независимости, сообщает корреспондент агентства.

Туркестанский областной филиал Союза журналистов Казахстана стал инициатором проведения значимых мероприятий в преддверии праздника Наурыз. Председатель филиала Галымжан Елшибай вручил трем лучшим студентам Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Яссауи, обучающимся по специальности «Журналист», стипендии имени Бейсена Куранбека.

На встрече присутствовали представители интеллигенции, депутаты областного маслихата, журналисты и студенты. Участники делились воспоминаниями о талантливом журналисте, о вкладе Б. Куранбека в отечественную журналистику.

Также в Туркестане подвели итоги творческого конкурса «Тәуелсіздік қарлығаштары», приуроченного к 30-летию Независимости Казахстана. Данный проект был организован при поддержке областного управления общественного развития.

На конкурс, в котором приняли участие юные писатели Туркестанской области и Шымкента в возрасте не старше 30 лет, поступило более 100 работ в жанрах поэзии, прозы и публицистики. Произведения конкурсантов были проанализированы и оценены известными поэтами и писателями региона под руководством обладателя международной премии «Алаш» Мархабата Байгута.

Победителями конкурса стали Мария Саулебеккызы (публицистика) и Алимжан Алишер (поэзия и проза). В будущем планируется выпуск сборника лучших работ, поступивших на конкурс.