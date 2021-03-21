Появилось «постановление» об отставке Есимова с поста главы ФНБ

Нур-Султан. 21 марта. КазТАГ – В социальных сетях появилось «постановление» об отставке Ахметжана Есимова с поста председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», передает корреспондент агентства.

Копию предполагаемого документа в воскресенье в Telegram опубликовал интернет-портал Nege.

Отметим, что информация о возможной смене руководства ФНБ начала распространятся в соцсетях 20 марта. По данной информации, новым руководителем фонда назначен Алмасадам Саткалиев.

На сайтах Акорды, правительства, самого фонда подтверждения смены руководства нет.

Есимов возглавлял фонд с декабря 2017 года, до этого работал председателем правления АО «НК Астана ЭКСПО-2017», перед этим занимал должность акима Алматы.

Саткалиев с сентября 2018 являлся управляющим директором по управлению активами и приватизации АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», до этого был председателем совета директоров АО «KEGOC», чуть ранее – заместителем председателя ОЮЛ «KAZENERGY».