Миротворческая рота вернулась в Казахстан из Ливана

Алматы. 21 марта. КазТАГ – Четвертая сводная миротворческая рота вернулась в Казахстан из Ливанской Республики. Накануне им на смену вылетел пятый казахстанский миротворческий контингент для выполнения миссии в составе «Временных сил ООН в Ливане», сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«Сегодня борт с четвертой сводной миротворческой ротой Вооруженных Сил Казахстана благополучно приземлился в международном аэропорту города Алматы. С августа 2020 года военнослужащие выполняли задачи в составе индийского батальона согласно мандату ООН в Ливане», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, руководство миссии, зарубежные коллеги и наблюдатели неоднократно отмечали, что казахстанские военнослужащие зарекомендовали себя как ответственные и высококвалифицированные специалисты.

«Ваш профессионализм высоко оценен руководством миссии «Временные силы ООН в Ливане». Своей добросовестной службой, высоким уровнем боевой подготовки вы продемонстрировали не только своим соотечественникам, но и всему миру яркий пример патриотизма, высокой организации службы и подготовленности. Участие в миссии миротворцев из Казахстана имеет огромное значение для укрепления авторитета нашей страны в мировом сообществе, и вы внесли в это огромный вклад», – сказал, обращаясь к миротворцам, командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров.

Отмечается, что накануне вечером в Ливан вылетел пятый по счету миротворческий контингент. Все военнослужащие прошли тщательный отбор. Учитывая, что служить миротворцам придется в жарком климате, в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, особое внимание уделялось состоянию их здоровья, морально-психологической устойчивости и совместимости. Важными критериями отбора являются физическая подготовленность военнослужащих, знание английского языка, а также опыт их службы в рядах Вооруженных сил.

«Перед убытием личный состав находился на карантине в течение одного месяца. За два дня до вылета было проведено ПЦР-тестирование. Казахстанцев разместят на одной из баз UNIFIL Южного Ливана на границе с Израилем в составе индийского миротворческого батальона. Ежедневно нашим миротворцам совместно с индийскими «голубыми касками» предстоит выполнять около 50 задач, в том числе патрулирование местности, организацию наблюдательных постов, блокпостов и участие в других мероприятиях миссии», — резюмируется в сообщении.