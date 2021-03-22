С Байконура запущен «Союз» с южнокорейским спутником и кластером из 38 аппаратов

Байконыр. 20 марта. КазТАГ – С пусковой установки №6 площадки №31 космодрома Байконур запущена ракета «Союз-2.1а» с южнокорейским космическим аппаратом зондирования Земли CAS500-1 и 38 малыми спутниками попутной полезной нагрузки из 18 стран, передает КазТАГ.

Впервые за многие годы ракета-носитель «Союз» сменила цветовую гамму. По инициативе компании «Главкосмос Пусковые услуги» прежнюю серо-оранжевую окраску корпуса ракеты сменило бело-синее цветовое сочетание. Корпоративный ярко-синий цвет в окраске ракеты будет использоваться и в будущих пусковых проектах компании «Главкосмос Пусковые услуги».

Отделение космической головной части с разгонным боком «Фрегат» от третьей ступени ракеты-носителя планируется через 528,7 секунды после старта. В дальнейшем с помощью двух включений РБ «Фрегат» через 1 час 3 минуты 45,94 секунды сначала космический аппарат CAS500-1 будет выведен на орбиту отделения. Следом еще с помощью двух включений РБ «Фрегат» через 2 часа 28 минут 20 секунд на орбиту отделения будет выведена первая партия спутников попутной полезной нагрузки. Затем через 4 часа 6 минут 40 секунд после старта после следующих двух включений РБ «Фрегат» вторая партия кластера со спутниками попутной полезной нагрузки будет выведена на орбиту отделения.

Контракты на запуск КА CAS500-1 и КА CAS500-2 были подписаны в 2017 году между компанией «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), дочерней компанией «Главкосмос Пусковые услуги» с Корейским институтом аэрокосмических исследований (КАРИ) на запуск спутника CAS500-1 и с компанией «Кориа аэроспейс индастриз, лимитед» (КАИ) на запуск спутника CAS500-2.

КА CAS500-1 и КА CAS500-2 являются спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и предназначены для получения изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (Усовершенствованная компактная система ДЗЗ высокого разрешения).

Масса КА CAS500 составляет 500 кг, аппарат будет запущен на орбиту высотой 500 км, откуда будет отправлять высокоточную видеозапись поверхности Земли, предназначенную, в том числе, для борьбы со стихийными бедствиями.

Ракета должна была стартовать еще 20 марта, однако запуск был перенесен на 22 марта по техническим причинам.