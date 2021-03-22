Генпрокуратура РК вынесла на «обсуждение» отсутствующий законопроект о клевете и розни

Нур-Султан. 22 марта. КазТАГ – Генеральная прокуратура Казахстана вынесла на «публичное обсуждение» на портал «Открытые НПА» сайта электронного правительства eGov отсутствующий «проект поправок» в законодательство о клевете и розни, передает корреспондент агентства.

«+++++++», — озаглавлен «документ», опубликованный надзорным органом на портале открытых нормативно-правовых актов (НПА) для «публичного обсуждения».

Отметим, что сами поправки на портале не представлены – единственный документ, опубликованный на соответствующей странице генпрокуратурой – «пояснительная записка» к отсутствующему на «Открытых НПА» проекту.

«Портал предназначен для размещения проектов концепций законопроектов и проектов нормативных правовых актов, не содержащих информацию с ограниченным доступом для осуществления публичного обсуждения пользователями. Портал нацелен решать следующие задачи: обеспечение доступности НПА, разрабатываемых для пользователей; обеспечение обратной связи с пользователем (комментирование, голосование); обеспечение формирования общественного видения относительно продвижения того или иного нововведения в сфере нормативно-правовых актов; обеспечение формирования итоговой отчетности для последующего анализа», — гласит тем временем описание портала «Открытые НПА».

Из прикрепленной «пояснительной записки» следует, что под «плюсами» надзорный орган, предположительно, должен был опубликовать проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам уголовного и уголовно-процессуального законодательства» , который, вероятно, разработан во исполнение пунктов 20 и 21 плана мероприятий по реализации поручений президента, данных на втором заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

«Пунктами 20 и 21 плана предусмотрены декриминализация статьи 130 (клевета) и внесении изменений и дополнений в статью 174 (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) УК РК. По статье 130 УК декриминализация статьи 130 УК соответствует рекомендации №13 Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии ОЭСР на 2017-2020 о необходимости отмены уголовной ответственности за клевету. Анализ норм показал, что административное законодательство позволяет в полной мере пресекать правонарушения, связанные с клеветой, собирать доказательства путем опроса свидетелей, потерпевших, выемки документов, досмотра, назначения экспертиз и так далее», — сказано в «пояснительной записке».

В ней же указано, что «предлагается правом составления протоколов наделить должностных лиц органов внутренних дел, а полномочием по рассмотрению дел – судей специализированных районных и приравненных к ним административных судов».

«Сейчас уголовные дела о клевете отнесены к делам частного обвинения. Производство по этим делам начинается по жалобе потерпевшего и подлежит прекращению в случае примирения. Прокурор может начать производство по этим делам и при отсутствии жалобы, если деяние затрагивает интересы лица, находящегося в беспомощном или зависимом состоянии либо по другим причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами. В этой связи, предлагается целесообразным и в рамках законодательства об административных правонарушениях возбуждать дела о клевете по жалобе потерпевшего и прекращать их в случае примирения (статья 64 КоАП «Освобождение от административной ответственности в связи с примирением сторон»)», — уточняется в документе, автором которой указан премьер-министр Аскар Мамин.

При этом, согласно «пояснительной записке», «статья 805 КоАП позволяет прокурору возбуждать дела по любому административному правонарушению».

«По статье 174 УК. Пункт 3 статьи 5 Конституции Республики Казахстан предусматривает запрет на создание общественных объединений, цель которых направлена на «разжигание» розни. Диспозиция статьи 174 УК на русском языке предусматривает термин «возбуждение», а не «разжигание», что противоречит вышеназванной норме Конституции. Вместе тем, термин «разжигание» на государственный язык в Конституции переведен как «қоздыру». Термин «возбуждение» в статье 174 УК на государственном языке переведен также как «қоздыру». В этой связи, предлагается диспозицию статьи 174 УК на русском языке привести в соответствие с Конституцией и текстом на государственном языке, заменив слово «возбуждение» на «разжигание», — указано в «пояснительной записке».

Кроме того, говорится в документе, «в целях гуманизации предлагается предусмотреть в санкции части 1 статьи 174 УК норму дополнительного альтернативного наказания в виде штрафа в размере от 2 тыс. до 7 тыс. месячных расчетных показателей (МРП) по аналогии с частью 1 статьи 179 и частью 1 статьи 180 (сепаратистская деятельность) УК».

«Законопроектом предусматриваются поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы. На основании изложенного правительство Республики Казахстан вносит на рассмотрение мажилиса парламента Республики Казахстан вышеназванный законопроект», — сказано в документе за авторством Мамина.

Казахстанцам отсутствующий на портале eGov законопроект предлагают обсудить до 6 апреля.

1 МРП = Т2917.

Напомним, 20 декабря 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что решил декриминализовать статью о клевете и перевести ее из уголовного в административный кодекс.

Статьи УК РК о клевете и разжигании розни регулярно подвергаются критике со стороны правозащитников ввиду того, что многие СМИ и гражданские активисты, критикующие власть, нередко подвергаются уголовному преследованию именно по этим статьям. Декриминализовать клевету неоднократно призывали власти Казахстана и представители международного сообщества, в том числе и на уровне ООН.