Аэродром Нур-Султана временно закрыт из-за непогоды

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Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Аэродром Нур-Султана временно закрыт из-за непогоды, сообщает пресс-секретарь международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» Анвар Шалекенов.

«С 16.30 до 20.00 аэродром Нур-Султана закрыт для очистки от снега», — рассказал Шалекенов во вторник.

Также он добавил, что рейс IQ426 Кызылорда-Нурсултан ушел на запасной аэродром в Караганду. Отметим, что это уже третий самолет, совершивший вынужденную посадку в другом городе.

Ранее самолет Шымкент-Нур-Султан по той же причине также перенаправили в Алматы.

Чуть позже стало известно, что рейс КС7342 Костанай-Нурсултан был перенаправлен в Алматы.

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