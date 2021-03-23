Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Ущерб на Т3,4 млрд причинили за 2020 год казахстанцам мошенники в сфере интернет-торговли, сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

«По информации комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Республики Казахстан количество зарегистрированных интернет мошенничеств за период 2020 года составил 14 220 случаев (в 2018 году – 517 случаев, в 2019 году – 7769 случаев). Сумма причиненного ущерба от таких действий составила Т3,4 млрд», — сообщил Султанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Как уточнил министр, в целях усиления защиты прав потребителей 25 июня 2020 года министерством был принят первый пакет поправок в закон «О защите прав потребителей», в результате которых:

— урегулирован трехступенчатый механизм рассмотрения жалоб потребителей (I уровень – продавец и/или институты досудебного рассмотрения споров; II уровень – уполномоченный орган; III уровень – судебные органы);

— введен как «государственный», так и «общественный» контроль;

— повышен статус рассмотрения проблем потребителей до межведомственного совета при правительстве;

— создана и введена в эксплуатацию Единая информационная система приема потребительских жалоб.

«В 2020 году в комитет по защите прав потребителей министерства поступило 689 жалоб потребителей на действия онлайн-магазинов. По итогам принятых мер возвращено Т13,2 млн граждан. С начала 2021 года поступило 104 жалобы, сумма возврата – Т192 тыс.», — уточнил глава МТИ.

По его словам, причинами обращений граждан в сфере электронной торговли являются:

— уклонение от регистрации в органах государственных доходов (интернет-магазины зарегистрированные только в социальных сетях, olx, satu, market и так далее);

— отсутствие возможности в обмене или возврате товара (в связи с отсутствием информации о продавцах);

— ненадлежащее качество доставленного товара, при этом в большинстве случаев у потребителей нет возможности проверить качество товара до оплаты полной стоимости (АО «Казпочта» обязывает потребителей внести полную сумму товара, для раскрытия почтового отправления);

— непредставление информации о товаре (товар направляется потребителю без ярлыков, этикеток, без документа, подтверждающего факт приобретения товара);

— отсутствие информации о продавце (на сайтах и в социальных сетях интернет-магазинов не указываются реквизиты, контактные номера);

— отсутствие возможности у потребителей затребовать документы, подтверждающие качество товаров (сертификат соответствия);

— срыв сроков доставки (чаще всего без уведомления об этом потребителя);

— ограничение выбора, навязывание определенного спектра товаров;

— мошенничество, интернет магазины, осуществляющие деятельность в социальных сетях, требуя 100% предоплату, после оплаты удаляют аккаунты и оставляют потребителей без товаров и денег;

— обман потребителей, продавцы, требуя 100% предоплату, высылают потребителям некачественный товар, без обратной связи и достоверной информации о продавце.