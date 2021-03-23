Токаев обратился к Путину с просьбой обеспечить доппоставку вакцины «Спутник V»

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Акорда.

«Главы государств дали высокую оценку нынешнему состоянию торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также достигнутой договоренности о создании цифровой платформы в Казахстане», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что Токаев выразил удовлетворение по поводу совместных проектов в области авиастроения, автомобилестроения, химической индустрии. По его мнению, важное значение будет иметь подписание в апреле этого года в Казани комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы между правительствами двух государств.

Президент Владимир Путин также отметил важность наращивания контактов между Россией и Казахстаном в торгово-экономической, военно-технической и цифровой сферах.

«В ходе беседы Касым-Жомартом Токаевым была высказана просьба обеспечить дополнительную поставку вакцины «Спутник V» в нашу страну», — пишет пресс-служба президента РК.

Также сообщается, что главы государств констатировали схожесть позиций в отношении дальнейшего укрепления потенциала Евразийского экономического союза и условились тесно взаимодействовать по этому направлению партнерства.