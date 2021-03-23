Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Неформальный саммит Тюркского совета планируют провести в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«В связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении неофициального саммита Тюркского совета, запланированного на 31 марта в Туркестане, в режиме видеоконференции. Секретариат ССТГ был официально уведомлен об этом решении», — говорится в сообщении во вторник.

Как ранее сообщалось, в Саммите примут участие все главы государств-членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации.