Неформальный саммит Тюркского совета планируют провести в режиме видеоконференции

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Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Неформальный саммит Тюркского совета планируют провести в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«В связи с эпидемиологической ситуацией казахстанской стороной было принято решение о проведении неофициального саммита Тюркского совета, запланированного на 31 марта в Туркестане, в режиме видеоконференции. Секретариат ССТГ был официально уведомлен об этом решении», — говорится в сообщении во вторник.

Как ранее сообщалось, в Саммите примут участие все главы государств-членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации.

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