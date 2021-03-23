Предельные цены на яйца и подсолнечное масло хотят установить на три месяца в Нур-Султане

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Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Предельные цены на яйца и подсолнечное масло хотят установить на три месяца в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«Утвердить размер предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городе Нур-Султан, согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановления акима столицы.

Согласно приложению, предельную цену на яйцо куриное I категории хотят установить в размере Т469, а на подсолнечное масло – Т647. Срок действия – 90 календарных дней.

Напомним, ранее сообщалось, что максимальную розничную цену на яйца I категории  намерены ограничить на 30 дней в Алматы.

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