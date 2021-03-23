Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Состав комиссии по земельной реформе утвердили в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«По поручению главы государства для обсуждения норм проекта Земельного кодекса РК и выработки предложений создана Комиссия по земельной реформе. В этой связи премьер-министр РК Аскар Мамин подписал распоряжение № 62-р от 19.03.2021 г. «О создании Комиссии по земельной реформе», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, данным документом, в частности, утверждены общие положения, задачи, организация и порядок работы Комиссии, а также ее состав.

В состав комиссии по земельной реформе вошли: заместитель премьер-министра РК, председатель Ералы Тугжанов, министр сельского хозяйства РК, заместитель председателя Сапархан Омаров, председатель комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства РК, секретарь Мурат Темиржанов, секретарь партии «Nur Otan» Арман Кырыкбаев, депутат сената парламента Республики Казахстан, председатель народной патриотической партии «Ауыл», председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (по согласованию) Али Бектаев, депутат сената парламента РК, председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (по согласованию) Мухтар Кул-Мухаммед, депутат сената парламента РК, председатель комитета по социально-культурному развитию и науке (по согласованию) Мурат Бактиярулы и другие.

Полный список опубликован на сайте МСХ.