Возобновляются полеты между Шымкентом и Стамбулом

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Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Возобновляются полеты между Шымкентом и Стамбулом, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 10 марта 2021 года разрешено возобновление международного регулярного рейса по маршруту Шымкент – Стамбул – Шымкент с частотой два рейса в неделю для каждой стороны», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, с 5 апреля 2021 года авиакомпания SCAT начнет выполнение рейсов между городами Шымкент и Стамбул с частотой два раза в неделю.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа Б737 по понедельникам и средам.

Также отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.

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